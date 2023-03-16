В Одесской области СБУ задержала вражеского информатора, который корректировал ракетные удары

Март, 16 в 14:52

В Одесской области киберспециалисты Службы безопасности разоблачили еще одного агента Кремля, который скрыто собирал информацию о местах дислокации подразделений Сил обороны и стратегически важных объектах транспортной инфраструктуры на территории региона.

Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

Кроме этого, вражеский информатор фиксировал “результаты” российских воздушных атак и посылал фото врагу для дальнейшей корректировки повторных ударов по Одессе.

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– Полученные сведения он передавал отдельным росийским “военным корреспондентам”, которые, в свою очередь, информировали о собранных им сведений представителей спецслужб государства-агрессора, — говорится в сообщении.

Для коммуникации использовали анонимный чат в запрещенной соцсети “Вконтакте”.

Предателя задержали с поличным, во время очередной попытки передать закрытые сведения.

– По данным следствия, фигурантом является местный житель, который поддерживает вооруженную агрессию РФ и оправдывает военные преступления оккупантов. Во время обыска по месту жительства фигуранта обнаружен компьютер с доказательствами его преступной деятельности, — рассказали в СБУ.

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 УК (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боеприпасов в Украину, движение, перемещение или размещение ВСУ, или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения).

Суд избрал ему меру пресечения — содержание под стражей.