На Одещині СБУ затримала ворожого інформатора, який коригував ракетні удари

Березень, 16 в 14:52

На Одещині кіберфахівці Служби безпеки викрили ще одного агента Кремля, який приховано збирав інформацію про місця дислокації підрозділів Сил оборони та стратегічно важливі об’єкти транспортної інфраструктури на території регіону.

Про це повідомляють у пресслужбі відомства.

Крім цього, ворожий інформатор фіксував “результати” російських повітряних атак та надсилав фото ворогу для подальшого коригування повторних ударів по Одесі.

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– Отримані відомості він передавав окремим російським “воєнним кореспондентам”, які, своєю чергою, інформували щодо зібраних ним відомостей представників спецслужб держави-агресора, – йдеться у повідомленні.

Для комунікації використовували анонімний чат у забороненій соцмережі “Вконтакте”.

Зрадника затримали на гарячому, під час чергової спроби передати закриті відомості.

– За даними слідства, фігурантом є місцевий мешканець, який підтримує збройну агресію РФ та виправдовує воєнні злочини окупантів. Під час обшуку за місцем проживання фігуранта виявлено комп’ютер із доказами його злочинної діяльності, – розповіли в СБУ.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 ККУ (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Суд обрав йому міру запобіжного заходу – тримання під вартою.