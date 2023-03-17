Март, 17 в 21:23

Во временно оккупированном российскими войсками Бердянске Запорожской области прогремели мощные взрывы.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров со ссылкой на слова местных жителей. Сейчас все подробности уточняются, добавил он.

— Жаркий вечер во временно оккупированном Бердянске. Местные жители сообщают о двух громких взрывах. Уточняем подробности, — отметил Федоров.

Стоит отметить, что сейчас раздается сигнал воздушной тревоги в Луганской, Донецкой, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Черниговской, Киевской, части Кировоградской областей и Крыму.