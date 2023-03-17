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Факты / Происшествия

Жаркий вечер: во временно оккупированном Бердянске прогремело два взрыва

Юля Захарченко, редактор ленты
Подтверждено
Жаркий вечер: во временно оккупированном Бердянске прогремело два взрыва
Фото: Pixabay

Во временно оккупированном российскими войсками Бердянске Запорожской области прогремели мощные взрывы.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров со ссылкой на слова местных жителей. Сейчас все подробности уточняются, добавил он.

— Жаркий вечер во временно оккупированном Бердянске. Местные жители сообщают о двух громких взрывах. Уточняем подробности, — отметил Федоров.

Стоит отметить, что сейчас раздается сигнал воздушной тревоги в Луганской, Донецкой, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Черниговской, Киевской, части Кировоградской областей и Крыму.

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