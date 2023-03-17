Березень, 17 в 21:23

У тимчасово окупованому російськими військами Бердянську Запорізької області прогриміли потужні вибухи.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров з посиланням на слова місцевих жителів. Наразі всі подробиці уточнюються, додав він.

– Спекотний вечір у тимчасово окупованому Бердянську. Місцеві жителі повідомляють про два гучні вибухи. Уточнюємо подробиці, – зазначив Федоров.

Варто зазначити, що зараз лунає сигнал повітряної тривоги у Луганській, Донецькій, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській, Чернігівській, Київській, частині Кіровоградської областей та Криму.