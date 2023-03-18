Березень, 18 в 9:38

У Хмельницькій області під час масштабної повітряної тривоги було чути звуки вибухів.

Оновлено о 09:35. За даними Хмельницької ОВА, під час ворожої атаки дронами на території області влучань не було.

Ті звуки, які могли чути жителі, це робота нашої протиповітряної оборони.

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