Март, 18 в 11:24

Российские оккупанты ночью 18 марта коварно ударили ракетой по поселку Нью-Йорк, что в Донецкой области.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

По его словам, ракетный обстрел произошел около часа ночи.

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Взрыв повредил частные и многоквартирные дома и дорогу. Обошлось без жертв.

Россияне ночью ударили ракетой по поселку Нью-Йорк, есть разрушения / 4 фотографии

Напомним, что 17 марта российские войска нанесли четыре авиаудара по Авдеевке. Жертв атаки нет, однако обстрелы города происходят фактически круглосуточно.

16 марта оккупанты обстреляли Константиновку Донецкой области, ранения получили шесть человек.