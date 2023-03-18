З авіації, РСЗВ та артилерії. За минулу добу ворог 21 раз обстріляв Донеччину: є загиблі та поранені
На Донеччині упродовж доби, 17 березня, окупанти завдали 21 удар з РСЗВ по 11 населених пунктах. Є загиблі та поранені серед цивільного населення.
Про це повідомляють у пресслужбі поліції Донецької області.
– Під ворожим вогнем перебували міста Авдіївка, Бахмут, Українськ, Часів Яр, Костянтинівка, села Ласточкине, Времівка, Іванівське, Новоукраїнка, Вовченка, Іванопілля, – йдеться у повідомленні.
Російські війська застосували проти мирного населення авіацію, РСЗВ Град, Урагани, артилерію, танки та міномети.
Внаслідок ворожих обстрілів зруйновано та пошкоджено 39 цивільних об’єктів – 35 житлових будинків, лінію електропередач, магазин, гараж, та автомобіль.
– Шість авіаударів, обстріл з Градів, артилерії та танків витримала Авдіївка. Пошкоджено 3 багатоквартирних будинки та магазин, є травмований, – повідомили у поліції.
З Ураганів РФ вдарила по Українську, поцілили у 4 багатоквартирних будинки. Одна людина загинула. У Костянтинівці руйнувань зазнали 25 приватних осель, є поранений.
– Внаслідок ворожих атак маємо травмованих працівників поліції в Іванівському та Часовому Яру. Також одна цивільна особа отримала поранення внаслідок детонування міни у Святогірську, – розповіли правоохоронці.
За фактом нічного обстрілу Поліція та СБУ відкрили кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) ККУ.