Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Надзвичайні події

З авіації, РСЗВ та артилерії. За минулу добу ворог 21 раз обстріляв Донеччину: є загиблі та поранені

Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
зруйновані будинки
Фото: Getty Images

На Донеччині упродовж доби, 17 березня, окупанти завдали 21 удар з РСЗВ по 11 населених пунктах. Є загиблі та поранені серед цивільного населення. 

Про це повідомляють у пресслужбі поліції Донецької області. 

– Під ворожим вогнем перебували міста Авдіївка, Бахмут, Українськ, Часів Яр, Костянтинівка, села Ласточкине, Времівка, Іванівське, Новоукраїнка, Вовченка, Іванопілля, – йдеться у повідомленні. 

Російські війська застосували проти мирного населення авіацію, РСЗВ Град, Урагани, артилерію, танки та міномети.

Зараз дивляться

Внаслідок ворожих обстрілів зруйновано та пошкоджено 39 цивільних об’єктів – 35 житлових будинків, лінію електропередач, магазин, гараж, та автомобіль.

– Шість авіаударів, обстріл з Градів, артилерії та танків витримала Авдіївка. Пошкоджено 3 багатоквартирних будинки та магазин, є травмований,  – повідомили у поліції. 

З Ураганів РФ вдарила по Українську, поцілили у 4 багатоквартирних будинки. Одна людина загинула. У Костянтинівці руйнувань зазнали 25 приватних осель, є поранений.

– Внаслідок ворожих атак маємо травмованих працівників поліції в Іванівському та Часовому Яру. Також одна цивільна особа отримала поранення внаслідок детонування міни у Святогірську,  – розповіли правоохоронці. 

За фактом нічного обстрілу Поліція та СБУ відкрили кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) ККУ.

Читайте
Росіяни вночі вдарили ракетою по селищу Нью-Йорк, є руйнування

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка