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На Київщині прислужника монастиря УПЦ МП судитимуть за виправдання агресії РФ

Валентина Летяк, редакторка стрічки
прислужника монастиря УПЦ МП судитимуть за виправдання агресії РФ

Київська обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо  прислужника одного з монастирів Української православної церкви Московського патріархату, який виправдовував вторгнення РФ та чекав захоплення окупантами всієї України.

Обвинуваченому інкримінують ч. 1 ст. 436-2 КК України – виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді виправних роботів до двох років або арешту на строк до шести місяців, або позбавлення волі до трьох років.

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Слідчі встановили, що прислужник монастиря в одному з месенджерів вступив до проросійських спільнот, виправдовував злочинні дії російської армії на території України та “чекав захоплення окупантами столиці й інших регіонів країни”.

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Фото: Київська обласна прокуратура

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