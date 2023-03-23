На Київщині прислужника монастиря УПЦ МП судитимуть за виправдання агресії РФ

Березень, 23 в 13:17

Київська обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо прислужника одного з монастирів Української православної церкви Московського патріархату, який виправдовував вторгнення РФ та чекав захоплення окупантами всієї України.

Обвинуваченому інкримінують ч. 1 ст. 436-2 КК України – виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді виправних роботів до двох років або арешту на строк до шести місяців, або позбавлення волі до трьох років.

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Слідчі встановили, що прислужник монастиря в одному з месенджерів вступив до проросійських спільнот, виправдовував злочинні дії російської армії на території України та “чекав захоплення окупантами столиці й інших регіонів країни”.

Фото: Київська обласна прокуратура