Март, 17 в 14:54

Во время контрдиверсионных мероприятий в Донецкой области Служба безопасности разоблачила двух информаторов ФСБ России.

Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

– Они собирали разведданные о местах дислокации боевых позиций и укрепрайонов Сил обороны на Авдеевском направлении. Полученные сведения передавали врагу в виде зашифрованных кодов через анонимные мессенджеры и запрещенную соцсеть Одноклассники, – говорится в сообщении.

По данным следствия, развединформация нужна была оккупантам для подготовки ракетно-артиллерийских ударов по местам базирования украинских войск.

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– Сотрудники СБУ поэтапно задокументировали преступные действия обоих злоумышленников и задержали их на сборе закрытых сведений для агрессора, – рассказали следователи.

Как выяснилось, пособниками врага оказались двое жителей Новогродовки Покровского района, которые публично поддерживали вооруженную агрессию РФ против Украины.

– Установлено, что деструктивные нарративы они активно распространяли через запрещенные российские соцсети. Именно из-за такой активности они попали в поле зрения кадрового сотрудника ФСБ, который дистанционно привлек их к сотрудничеству в качестве информаторов, – сообщили в СБУ

Для сбора разведданных они выходили на местность, фиксировали локации украинских объектов и передавали их координаты через связного, боевика террористической организации “ДНР”, который сейчас входит в состав оккупационных группировок на восточном фронте.

В Донецкой области СБУ задержали двух информаторов, которые корректировали ракетно-артиллерийских удары РФ / 5 фотографий

Во время обысков по месту жительства задержанных обнаружены мобильные телефоны и компьютеры, которые они использовали для коммуникации с агрессором.

Обоим вражеским информаторам сообщено о подозрении. Сейчас злоумышленники находятся под стражей.

Продолжается расследование, в ходе которого уже идентифицирована личность их куратора из ФСБ и связного.