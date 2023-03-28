Березень, 28 в 17:06

Контррозвідка СБУ спільно з відділом внутрішньої та власної безпеки Держприкордонслужби викрили інспектора Чернігівського прикордонного загону на співпраці з ФСБ.

Прикордонника завербували російські спецслужби ще до повномасштабного вторгнення, а після 24 лютого 2022 року він почав активну розвідувально-підривну діяльність проти України в умовах війни.

Окупантів цікавили бойові розпорядження та план заходів щодо інженерно-технічного облаштування держаного кордону у межах Чернігівської області для підготовки диверсій.

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Ці дані російський агент мав передати своєму куратору через Telegram, але співробітники СБУ спрацювали на випередження – своєчасно викрили зрадника і затримали його саме на спробі передачі агресору інформації з обмеженим доступом.

СБУ викрила на Чернігівщині прикордонника, який працював на ФСБ / 3 фотографии

Зловмиснику оголошено підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (Державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

До суду він перебуватиме під вартою. Розслідування всіх обставин злочину триває.