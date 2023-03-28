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Факти / Надзвичайні події

СБУ викрила на Чернігівщині прикордонника, який працював на ФСБ

Валентина Летяк, редакторка стрічки
СБУ разоблачила на Черниговщине пограничника, работавшего на ФСБ
Фото: СБУ

Контррозвідка СБУ спільно з відділом внутрішньої та власної безпеки Держприкордонслужби викрили інспектора Чернігівського прикордонного загону на співпраці з ФСБ.

Прикордонника завербували російські спецслужби ще до повномасштабного вторгнення, а після 24 лютого 2022 року він почав активну розвідувально-підривну діяльність проти України в умовах війни.

Окупантів цікавили бойові розпорядження та план заходів щодо інженерно-технічного облаштування держаного кордону у межах Чернігівської області для підготовки диверсій.

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Ці дані російський агент мав передати своєму куратору через Telegram, але співробітники СБУ спрацювали на випередження – своєчасно викрили зрадника і затримали його саме на спробі передачі агресору інформації з обмеженим доступом.

СБУ разоблачила на Черниговщине пограничника, работавшего на ФСБ
СБУ разоблачила на Черниговщине пограничника, работавшего на ФСБ
СБУ разоблачила на Черниговщине пограничника, работавшего на ФСБ
СБУ разоблачила на Черниговщине пограничника, работавшего на ФСБ
СБУ разоблачила на Черниговщине пограничника, работавшего на ФСБ
СБУ разоблачила на Черниговщине пограничника, работавшего на ФСБ
СБУ викрила на Чернігівщині прикордонника, який працював на ФСБ / 3 фотографии

Зловмиснику оголошено підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (Державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

До суду він перебуватиме під вартою. Розслідування всіх обставин злочину триває.

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Джерело: СБУ
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