На Миколаївщині авто ДСНС підірвалося на міні: госпіталізовано співробітника обленерго
Фото: Getty Images
Автомобіль Держслужби України з надзвичайних ситуацій підірвався на російській міні у Миколаївській області.
Про це повідомив начальник головного управління Національної поліції у Миколаївській області Сергій Шайхет.
– Сьогодні біля с. Великопілля Горохівської громади на ворожій орківській міні підірвався автомобіль ДСНС, який супроводжував спеціалістів обленерго. Фахівці відновлювали електропостачання в деокупованому селищі, – написав Шайхет у Telegram.
На Миколаївщині авто ДСНС підірвалося на міні: госпіталізовано співробітника обленерго / 2 фотографии
Він зазначив, що внаслідок вибуху травми отримав один із співробітників обленерго. Нині він перебуває у лікарні.
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– Ще раз попереджаю місцевих жителів, які мешкають на звільнених територіях, будьте максимально уважними при виявленні небезпечних знахідок, – каже Шайхет.
Фото: Сергій Шайхет