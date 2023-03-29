Березень, 29 в 20:08

Автомобіль Держслужби України з надзвичайних ситуацій підірвався на російській міні у Миколаївській області.

Про це повідомив начальник головного управління Національної поліції у Миколаївській області Сергій Шайхет.

– Сьогодні біля с. Великопілля Горохівської громади на ворожій орківській міні підірвався автомобіль ДСНС, який супроводжував спеціалістів обленерго. Фахівці відновлювали електропостачання в деокупованому селищі, – написав Шайхет у Telegram.

На Миколаївщині авто ДСНС підірвалося на міні: госпіталізовано співробітника обленерго / 2 фотографии

Він зазначив, що внаслідок вибуху травми отримав один із співробітників обленерго. Нині він перебуває у лікарні.

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– Ще раз попереджаю місцевих жителів, які мешкають на звільнених територіях, будьте максимально уважними при виявленні небезпечних знахідок, – каже Шайхет.

Фото: Сергій Шайхет