В Украине впервые вынесли приговор за депортацию гражданского населения из Крыма

Март, 30 в 17:37

Крымскую судью заочно осудили за депортацию крымчанина с территории временно оккупированного полуострова.

Об этом сообщает прокуратура АР Крым и Севастополя.

Судья признана виновной в нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

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После оккупации полуострова она перешла на службу в незаконно созданные судебные органы и заняла руководящую должность “председателя Армянского городского суда Республики Крым”.

Осужденная принимала непосредственное участие в реализации преступной политики государства-оккупанта, направленной на изменение демографического состава населения в Крыму.

– Судья достоверно знала, что с 2014 года жители Крыма имеют статус лиц, которые находятся под защитой международного гуманитарного права. Вопреки этому она приняла решение о выдворении гражданина Украины с территории временно оккупированного полуострова, – говорится в сообщении.

По данным следствия, незаконное решение было мотивировано якобы отсутствием разрешительных документов и несоблюдением “правил пребывания на территории Российской Федерации”.

Однако никакие дополнительные разрешения оккупационной администрации РФ в Крыму для проживания граждан Украины на временно оккупированной территории полуострова по национальному законодательству не предусмотрены.

– Это первый в Украине приговор за депортацию гражданского населения с оккупированного полуострова. Своего рода прецедент в правовой системе. Мы видим, как последовательная и упорная работа органов правопорядка автономии разрушает миф о “безнаказанности оккупационных властей в Крыму”, – рассказал руководитель прокуратуры АР Крым и г. Севастополя Игорь Поночевный.

Как отметили в прокуратуре, в настоящее время еще 3 обвинительных акта об аналогичных преступлениях рассматриваются судами.

В Международный уголовный суд направлены 3 информационных сообщения с доказательствами массового выдворения граждан Украины с временно оккупированного полуострова, насильственного перемещения жителей Крыма на материковую часть Украины, депортации крымских заключенных в места лишения свободы на территории РФ.