В Україні вперше винесли вирок за депортацію цивільного населення з Криму
Кримську суддю заочно засудили за депортацію кримчанина з території тимчасово окупованого півострова.
Про це повідомляє прокуратура АР Крим та міста Севастополя.
Суддю визнано винною у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Після окупації півострова вона перейшла на службу до незаконно створених судових органів та обійняла керівну посаду “голови Армянського міського суду Республіки Крим”.
Засуджена брала безпосередню участь в реалізації злочинної політики держави-окупанта, спрямованої на зміну демографічного складу населення у Криму.
– Суддя достовірно знала, що з 2014 року жителі Криму мають статус осіб, які перебувають під захистом міжнародного гуманітарного права. Всупереч цьому вона ухвалила рішення про видворення громадянина України з території тимчасово окупованого півострова, – йдеться у повідомленні.
За даними слідства незаконне рішення було мотивоване нібито відсутністю дозвільних документів та недотриманням “правил перебування на території Російської Федерації”.
Однак жодні додаткові дозволи окупаційної адміністрації РФ в Криму для проживання громадян України на тимчасово окупованій території півострова за національним законодавством не передбачені.
– Це перший в Україні вирок за депортацію цивільного населення з окупованого півострова. Свого роду прецедент у національній правовій системі. Ми бачимо, як послідовна та наполеглива робота органів правопорядку автономії руйнує міф про “безкарність окупаційної влади в Криму”, – розповів керівник прокуратури АР Крим та м. Севастополя Ігор Поночовний.
Як зазначили в прокуратурі, наразі ще 3 обвинувальні акти про аналогічні злочини розглядаються судами.
До Міжнародного кримінального суду скеровано 3 інформаційні повідомлення з доказами масового видворення громадян України з тимчасово окупованого півострова, насильницького переміщення жителів Криму на материкову частину України, депортації кримських в’язнів до місць позбавлення волі на території РФ.