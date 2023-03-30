В Україні вперше винесли вирок за депортацію цивільного населення з Криму

Березень, 30 в 17:37

Кримську суддю заочно засудили за депортацію кримчанина з території тимчасово окупованого півострова.

Про це повідомляє прокуратура АР Крим та міста Севастополя.

Суддю визнано винною у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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Після окупації півострова вона перейшла на службу до незаконно створених судових органів та обійняла керівну посаду “голови Армянського міського суду Республіки Крим”.

Засуджена брала безпосередню участь в реалізації злочинної політики держави-окупанта, спрямованої на зміну демографічного складу населення у Криму.

– Суддя достовірно знала, що з 2014 року жителі Криму мають статус осіб, які перебувають під захистом міжнародного гуманітарного права. Всупереч цьому вона ухвалила рішення про видворення громадянина України з території тимчасово окупованого півострова, – йдеться у повідомленні.

За даними слідства незаконне рішення було мотивоване нібито відсутністю дозвільних документів та недотриманням “правил перебування на території Російської Федерації”.

Однак жодні додаткові дозволи окупаційної адміністрації РФ в Криму для проживання громадян України на тимчасово окупованій території півострова за національним законодавством не передбачені.

– Це перший в Україні вирок за депортацію цивільного населення з окупованого півострова. Свого роду прецедент у національній правовій системі. Ми бачимо, як послідовна та наполеглива робота органів правопорядку автономії руйнує міф про “безкарність окупаційної влади в Криму”, – розповів керівник прокуратури АР Крим та м. Севастополя Ігор Поночовний.

Як зазначили в прокуратурі, наразі ще 3 обвинувальні акти про аналогічні злочини розглядаються судами.

До Міжнародного кримінального суду скеровано 3 інформаційні повідомлення з доказами масового видворення громадян України з тимчасово окупованого півострова, насильницького переміщення жителів Криму на материкову частину України, депортації кримських в’язнів до місць позбавлення волі на території РФ.