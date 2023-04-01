Во Львове от взрыва гранаты погиб мужчина, еще один в больнице: что известно

Апрель, 01 в 10:34

Во Львове 31 марта около 22:30 в одной из квартир многоэтажки на улице Замарстыновской произошел взрыв. По предварительным выводам местной полиции, это была граната РГН.

В результате взрыва от полученных ранений на месте происшествия погиб 44-летний гость, житель Чернигова, а хозяина квартиры — 52-летнего львовянина — скорая госпитализировала с тяжелыми травмами.

На месте взрыва работали эксперты-взрывотехники и сотрудники других служб полиции.

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Следователи Львовского районного управления полиции №1 открыли два уголовных производства:

по ч. 1 ст. 263 УКУ (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами);

по ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство).

Максимальное наказание, предусмотренное этими статьями — лишение свободы до 15 лет.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства трагического события и происхождение боеприпаса.