Во Львове от взрыва гранаты погиб мужчина, еще один в больнице: что известно
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Во Львове 31 марта около 22:30 в одной из квартир многоэтажки на улице Замарстыновской произошел взрыв. По предварительным выводам местной полиции, это была граната РГН.
В результате взрыва от полученных ранений на месте происшествия погиб 44-летний гость, житель Чернигова, а хозяина квартиры — 52-летнего львовянина — скорая госпитализировала с тяжелыми травмами.
На месте взрыва работали эксперты-взрывотехники и сотрудники других служб полиции.
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Следователи Львовского районного управления полиции №1 открыли два уголовных производства:
- по ч. 1 ст. 263 УКУ (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами);
- по ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство).
Максимальное наказание, предусмотренное этими статьями — лишение свободы до 15 лет.
Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства трагического события и происхождение боеприпаса.