Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Надзвичайні події

У Львові від вибуху гранати загинув чоловік, ще один в лікарні: що відомо

Валентина Летяк, редакторка стрічки
граната
Фото: Dreamstime

У Львові 31 березня близько 22.30 в одній із квартир багатоповерхівки на вулиці Замарстинівській стався вибух. За попередніми висновками місцевої поліції, це була граната РГН.

Внаслідок вибуху від отриманих поранень на місці події загинув 44-річний гість, мешканець Чернігова, а господаря квартири – 52-річного львів’янина – швидка госпіталізувала із тяжкими травмами.

На місці вибуху працювали експерти-вибухотехніки та співробітники інших служб поліції.

Зараз дивляться

Наразі слідчі Львівського районного управління поліції №1 відкрили два кримінальні провадження:

  • за ч. 1 ст. 263 ККУ (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами);
  • за ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство).

Максимальне покарання, передбачене цими статтями – позбавлення волі до 15 років.

Правоохоронці встановлюють всі обставини трагічної події та походження боєприпасу.

Читайте
У Києві біля дитмайданчика від вибуху гранати загинув чоловік – поліція

Джерело: Нацполіція
Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка