У Львові від вибуху гранати загинув чоловік, ще один в лікарні: що відомо
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У Львові 31 березня близько 22.30 в одній із квартир багатоповерхівки на вулиці Замарстинівській стався вибух. За попередніми висновками місцевої поліції, це була граната РГН.
Внаслідок вибуху від отриманих поранень на місці події загинув 44-річний гість, мешканець Чернігова, а господаря квартири – 52-річного львів’янина – швидка госпіталізувала із тяжкими травмами.
На місці вибуху працювали експерти-вибухотехніки та співробітники інших служб поліції.
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Наразі слідчі Львівського районного управління поліції №1 відкрили два кримінальні провадження:
- за ч. 1 ст. 263 ККУ (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами);
- за ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство).
Максимальне покарання, передбачене цими статтями – позбавлення волі до 15 років.
Правоохоронці встановлюють всі обставини трагічної події та походження боєприпасу.