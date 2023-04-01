Восхвалял Путина в соцсетях: пограничники задержали в Одессе сторонника “русского мира”

Апрель, 01 в 12:47

Одесские пограничники разоблачили 57-летнего местного жителя, который через страницу в российской запрещенной соцсети Одноклассники прославлял политику Путина, одобрял вторжение РФ в Украину и призывал “русский мир” прийти в Одессу.

Он открыто заявлял, что “Одесса — это Россия”, а украинцев называл “радикалами” и “ярыми националистами”.

Правоохранители задержали предателя, дома у него обнаружили девайсы, через которые он распространял российскую пропаганду, а также карабин, пистолеты, сабли, нож и патроны.

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Одесситу объявлено о подозрении по ч. 1 ст. 111-1 УКУ (коллаборационная деятельность).

Кроме того, после проведения необходимых экспертиз будет решаться вопрос о привлечении мужчины к ответственности и по ст. 263 УКУ (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).