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Вихваляв Путіна у соцмережах: прикордонники затримали в Одесі прихильника “русского міра”

Валентина Летяк, редакторка стрічки
в Одесі прихильника "руського міра"
Фото: Держприкордонслужба

Одеські прикордонники викрили 57-річного місцевого жителя, який через сторінку у російській забороненій соцмережі Одноклассники прославляв політику Путіна, схвалював вторгнення РФ в Україну та закликав “русский мір” прийти в Одесу.

Він відкрито заявляв, що “Одеса – це Росія”, а українців називав “радикалами” и “ярыми националистами”.

Правоохоронці затримали зрадника, вдома у нього виявили девайси, через які він поширював російську пропаганду, а також карабін, пістолети, шаблі, ніж та патрони.

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Одеситу оголошено про підозру за ч. 1 ст. 111-1 ККУ (колабораційна діяльність).

Окрім того, після проведення необхідних експертиз вирішуватиметься питання щодо притягнення чоловіка до відповідальності й за ст. 263 ККУ (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

в Одесі прихильника "руського міра"

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Джерело: Держприкордонслужба
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