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Факты / Україна / Общество

Несмотря на расторжение договора: Онуфрий возглавил воскресную службу в лавре

Валентина Чорна, редактор ленты
Онуфрій
Фото: УНИАН

Сегодня, 2 апреля, митрополит УПЦ МП Онуфрий возглавил воскресную службу в Киево-Печерской лавре.

Об этом свидетельствуют кадры, обнародованные в социальных сетях.

— Пусть молитвой преподобной Марии Господь сохранит и благословит нашу святую обитель! — сказал Онуфрий после богослужения в лавре.

Напомним, что Национальный заповедник Киево-Печерская лавра разорвал договор аренды с УПЦ МП.

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Представители церкви должны были окончательно покинуть территорию Лавры еще 29 марта, однако не сделали этого до сих пор. Уже несколько дней подряд в заповедник приходят верующие, которые выступают в поддержку московских священников.

Также представители Московского патриархата препятствуют работе комиссии Минкульта, которая должна начать работу в лавре по приему-передаче государственного имущества. Из-за этого МКИП подало заявление в полицию, а также иск в Хозяйственный суд города Киева.

1 апреля СБУ сообщила о подозрении митрополиту УПЦ МП Павлу Лебедю за разжигание межрелигиозной вражды и оправдание вооруженной агрессии РФ.

В тот же день Павлу избрали меру пресечения — его отправили под домашний арест на 60 суток с обязательством носить электронный браслет.

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