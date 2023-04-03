Призывает к захвату Украины: СБУ сообщила о подозрении блогеру-миллионнику

Апрель, 03 в 19:30

Служба безопасности сообщила о подозрении прокремлевскому блогеру-миллионнику Юрию Подоляке, который публично оправдывает российскую вооруженную агрессию против Украины.

В СБУ сообщили, что находясь на территории России, он принимает активное участие в информационно-психологических операциях российских спецслужб.

Злоумышленник регулярно выступает на пропагандистских телеканалах, в частности на ток-шоу Соловьева. Кроме того, во время эфиров мужчина призывает к захвату Украины и поддержке российских оккупационных группировок в уничтожении гражданской инфраструктуры нашего государства.

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Также пропагандист массово распространяет фейки о событиях на фронте через собственный сайт и каналы в YouTube, Rutube и Telegram, которые насчитывают несколько миллионов подписчиков.

Инициированные СБУ экспертные исследования подтвердили, что в интервью и выступлениях Подоляки имеются факты его подрывной деятельности против Украины.

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по пяти статьям УК Украины:

ч. 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти);

ч. 1 ст. 110 (распространение материалов с призывами к изменению границ территории в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины);

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

ст. 436 (пропаганда войны);

ч. 2 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Сейчас фигурант находится на территории России. Продолжаются комплексные мероприятия для привлечения его к ответственности.