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Факти / Надзвичайні події

Закликає до захоплення України: СБУ повідомила про підозру блогеру-мільйоннику

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Закликає до захоплення України: СБУ повідомила про підозру блогеру-мільйоннику
Фото: СБУ

Служба безпеки повідомила про підозру прокремлівському блогеру-мільйоннику Юрію Подоляці, який публічно виправдовує російську збройну агресію проти України.

В СБУ повідомили, що перебуваючи на території Росії, він бере активну участь в інформаційно-психологічних операціях російських спецслужб.

Зловмисник регулярно виступає на пропагандистських телеканалах, зокрема на токшоу Соловйова. Крім того, під час ефірів чоловік закликає до захоплення України та підтримки російських окупаційних угруповань у знищенні цивільної інфраструктури нашої держави.

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Також пропагандист масово поширює фейки про події на фронті через власний сайт та канали в YouTube, Rutube і Telegram, які нараховують кілька мільйонів підписників.

Ініційовані СБУ експертні дослідження підтвердили, що в інтерв’ю та виступах Подоляки наявні факти його підривної діяльності проти України.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за п’ятьма статтями КК України:

  • ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);
  • ч. 1 ст. 110 (розповсюдження матеріалів із закликами до зміни меж території на порушення порядку, встановленого Конституцією України);
  • ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
  • ст. 436 (пропаганда війни);
  • ч. 2 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Наразі фігурант перебуває на території Росії. Тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності.

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Джерело: СБУ
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