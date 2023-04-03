Закликає до захоплення України: СБУ повідомила про підозру блогеру-мільйоннику
Служба безпеки повідомила про підозру прокремлівському блогеру-мільйоннику Юрію Подоляці, який публічно виправдовує російську збройну агресію проти України.
В СБУ повідомили, що перебуваючи на території Росії, він бере активну участь в інформаційно-психологічних операціях російських спецслужб.
Зловмисник регулярно виступає на пропагандистських телеканалах, зокрема на токшоу Соловйова. Крім того, під час ефірів чоловік закликає до захоплення України та підтримки російських окупаційних угруповань у знищенні цивільної інфраструктури нашої держави.
Також пропагандист масово поширює фейки про події на фронті через власний сайт та канали в YouTube, Rutube і Telegram, які нараховують кілька мільйонів підписників.
Ініційовані СБУ експертні дослідження підтвердили, що в інтерв’ю та виступах Подоляки наявні факти його підривної діяльності проти України.
Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за п’ятьма статтями КК України:
- ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);
- ч. 1 ст. 110 (розповсюдження матеріалів із закликами до зміни меж території на порушення порядку, встановленого Конституцією України);
- ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
- ст. 436 (пропаганда війни);
- ч. 2 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).
Наразі фігурант перебуває на території Росії. Тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності.