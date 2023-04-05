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На Львівщині арештовано ще дві земельні ділянки дружини Медведчука вартістю майже 17,5 млн грн

Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
На Львівщині арештовано ще дві земельні ділянки дружини Медведчука вартістю майже 17,5 млн грн
Фото: СБУ

За матеріалами Служби безпеки, суд наклав арешт на ще дві земельні ділянки з об’єктами нерухомості, які незаконно перебували у власності Оксани Марченко, загальною вартістю майже 17,5 млн грн.

Про це повідомляють у пресслужбі відомства.

– Ці наділи розташовані в одному з престижних туристичних районів Львівської області. Саме там дружина Медведчука організувала нелегальне будівництво готельного комплексу, – йдеться у повідомленні.

Слідчі встановили, що відповідні земельні ділянки Марченко одержала внаслідок незаконної оборудки з нерухомим майном, до якої причетний колишній керівник районного відділу земельних ресурсів.

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– Протягом 2004-2010 років він вносив недостовірні відомості до звітної документації для видачі державних актів щодо права власності на землю на користь Марченко, – розповіли в СБУ. 

Наразі посадовцю вже повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  •  ​ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем);
  •  ч. 2 ст. 366 (службове підроблення).

Матеріали справи скеровано до суду.

Нагадаємо, що у серпні минулого року на Львівщині суд заарештував земельні ділянки дружини Медведчука вартістю понад 2 млн грн.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

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Джерело: СБУ
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