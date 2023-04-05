На Львівщині арештовано ще дві земельні ділянки дружини Медведчука вартістю майже 17,5 млн грн

Квітень, 05 в 10:41

За матеріалами Служби безпеки, суд наклав арешт на ще дві земельні ділянки з об’єктами нерухомості, які незаконно перебували у власності Оксани Марченко, загальною вартістю майже 17,5 млн грн.

Про це повідомляють у пресслужбі відомства.

– Ці наділи розташовані в одному з престижних туристичних районів Львівської області. Саме там дружина Медведчука організувала нелегальне будівництво готельного комплексу, – йдеться у повідомленні.

Слідчі встановили, що відповідні земельні ділянки Марченко одержала внаслідок незаконної оборудки з нерухомим майном, до якої причетний колишній керівник районного відділу земельних ресурсів.

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– Протягом 2004-2010 років він вносив недостовірні відомості до звітної документації для видачі державних актів щодо права власності на землю на користь Марченко, – розповіли в СБУ.

Наразі посадовцю вже повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

​ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем);

ч. 2 ст. 366 (службове підроблення).

Матеріали справи скеровано до суду.

Нагадаємо, що у серпні минулого року на Львівщині суд заарештував земельні ділянки дружини Медведчука вартістю понад 2 млн грн.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.