РФ ударила по Бериславу из артиллерии: ранены три человека, среди них есть медики
Российские войска ударили артиллерийским огнем по Бериславу Херсонской области. Под вражеский обстрел попала бригада скорой медицинской помощи.
Об этом сообщает Херсонская областная военная администрация. По данным ОВА, медики направлялись к женщине, которая была ранена в собственном доме.
Однако карету скорой медицинской помощи задели осколки российских снарядов — двое фельдшеров получили ранения. На место происшествия выехали экстренные службы.
По данным Бериславской РВА, в результате российской атаки повреждены жилые дома и здание универмага. По предварительным данным, всего ранены три человека.
По уточненной информации, двое из них — это фельдшеры бригады медпомощи, которые попали под повторный обстрел, приехав оказывать медицинскую помощь пострадавшей женщине.
Фото: Херсонская ОВА