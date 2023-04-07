РФ ударила по Бериславу из артиллерии: ранены три человека, среди них есть медики

Апрель, 07 в 16:42

Российские войска ударили артиллерийским огнем по Бериславу Херсонской области. Под вражеский обстрел попала бригада скорой медицинской помощи.

Об этом сообщает Херсонская областная военная администрация. По данным ОВА, медики направлялись к женщине, которая была ранена в собственном доме.

Однако карету скорой медицинской помощи задели осколки российских снарядов — двое фельдшеров получили ранения. На место происшествия выехали экстренные службы.

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По данным Бериславской РВА, в результате российской атаки повреждены жилые дома и здание универмага. По предварительным данным, всего ранены три человека.

По уточненной информации, двое из них — это фельдшеры бригады медпомощи, которые попали под повторный обстрел, приехав оказывать медицинскую помощь пострадавшей женщине.

Фото: Херсонская ОВА