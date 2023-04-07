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Факты / Происшествия

Россияне обстреляли Станислав на Херсонщине: тяжело ранены мама и двое детей

Марта Бондаренко, редактор ленты
Россияне обстреляли Станислав на Херсонщине: тяжело ранены мама и двое детей

Сегодня утром российские военные из артиллерии обстреляли село Станислав Херсонской области.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Снаряд попал в жилой дом, пробил крышу и сдетонировал.

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К сожалению, ранения получили три человека — 30-летняя женщина, 10-летняя девочка и 3-летний мальчик.

Всех госпитализировали в больницу в Херсоне. Мальчик и мама находятся в состоянии средней тяжести. Девочка получила тяжелые ранения, ее оперируют.

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Ранее в поле вблизи села Ищенко, что в Херсонской области, в результате детонации российской противопехотной мины Лепесток пострадал 25-летний житель области.

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Фото: Херсонская областная прокуратура

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