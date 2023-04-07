РФ вдарила по Бериславу з артилерії: поранено трьох людей, серед них є медики

Квітень, 07 в 16:42

Російські війська вдарили артилерійським вогнем по Бериславу Херсонської області. Під ворожий обстріл потрапила бригада швидкої медичної допомоги.

Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація. За даними ОВА, медики прямували до жінки, яка була поранена у власному будинку.

Проте карету швидкої медичної допомоги зачепили уламки російських снарядів – двоє фельдшерів дістали поранення. На місце події виїхали екстрені служби.

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За даними Бериславської РВА, внаслідок російської атаки пошкоджено житлові будинки та будівлю універмагу. За попередніми даними, загалом поранено трьох людей.

За уточненою інформацією, двоє з них – це фельдшери бригади меддопомоги, які потрапили під повторний обстріл, приїхавши надавати медичну допомогу постраждалій жінці.

Фото: Херсонська ОВА