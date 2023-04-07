Россиянке, которая по поддельным документам пыталась попасть в Украину, запретили въезд на 3 года

Апрель, 07 в 17:08

Гражданка России пыталась попасть в Украину по поддельным документам через пункт пропуска Паланка — Маяки — Удобное.

Об этом сообщают в Пограничной службе.

– Во время прохождения пограничного контроля иностранка, надеясь на невнимательность охранников границы, предоставила для проверки свой паспорт и вид, срок действия которого истек. Узнав, что у нее нет законных оснований для пересечения, предоставила другой паспорт — гражданки Армении, который в результате изучения оказался полностью поддельным, — говорится в сообщении.

Правоохранителям женщина объяснила, что на территории Украины проживает ее муж и она хотела с ним встретиться, поэтому решила купить липовые документы.

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Встретиться супругам не удалось, правонарушительнице запретили въезд на территорию Украины на три года.