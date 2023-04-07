Росіянці, яка за підробними документами намагалася потрапити до України, заборонили в’їзд на 3 роки

Квітень, 07 в 17:08

Громадянка Росії намагалася потрапити в Україну за підробними документами через пункт пропуску Паланка – Маяки – Удобне, що на Одещині.

Про це повідомляють у Прикордонній службі.

– Під час проходження прикордонного контролю іноземка, сподіваючись на неуважність охоронців кордону, надала для перевірки свій паспорт та посвідку, термін дії якої закінчився. Дізнавшись, що в неї немає законних підстав для перетину, надала інший паспорт – громадянки Вірменії, який в результаті вивчення виявився повністю підробленим, – йдеться у повідомленні.

Правоохоронцям жінка пояснила, що на території України проживає її чоловік і вона хотіла з ним зустрітись, тому вирішила купити липові документи.

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