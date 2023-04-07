Во Львове в лифте многоэтажки нашли мертвую женщину – что случилось

Апрель, 07 в 15:34

Во Львове в лифте одной из многоэтажек нашли тело 47-летней женщины без признаков жизни. На месте работают следователи.

Об этом сообщают во львовском городском совете.

– Инцидент произошел сегодня в обед в доме по улице Мазепы, 13-а. На месте работает следственно-оперативная группа, – говорится в сообщении.

В полиции рассказали, что женщину без признаков жизни обнаружили в кабине лифта на 6 этаже, на котором она проживает. Сейчас причины смерти выясняются.

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– Предварительно, она погибла из-за падения лифта. Но сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, следователи должны сказать точно позже, – прокомментировали в правоохранители.

Как сообщают местные СМИ, женщина была вдовой, у нее осталось двое детей 10 и 12 лет. С детьми уже работает социальная служба.