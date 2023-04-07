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Факти / Надзвичайні події

У Львові у ліфті багатоповерхівки знайшли мертву жінку – що трапилося

Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
У Львові у ліфті багатоповерхівки знайшли мертву жінку – що трапилося
Фото: Unsplash

У Львові у ліфті однієї з багатоповерхівок знайшли тіло 47-річної жінки без ознак життя. На місці працюють слідчі. 

Про це повідомляють у львівський міській раді.

– Інцидент трапився сьогодні в обід у будинку по вулиці Мазепи, 13-а. На місці працює слідчо-оперативна група, – йдеться у повідомленні. 

У поліції розповіли, що жінку без ознак життя виявили в кабіні ліфта на 6-му поверсі, на якому вона проживає. Наразі причини смерті з’ясовуються.

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– Попередньо, вона загинула через падіння ліфта. Але зараз на місці працює слідчо-оперативна група, слідчі мають сказати точно пізніше, – прокоментували в правоохоронці.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, жінка була вдовою, у неї залишилося двоє дітей 10 і 12 років. З дітьми вже працює соціальна служба.

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