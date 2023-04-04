ЄС та США закликали РФ залишити ЗАЕС та домовилися протистояти спробам обійти санкції

Квітень, 04 в 15:17

Європейський Союз та Сполучені Штати протистоятимуть будь-яким спробам дестабілізувати глобальні енергетичні ринки та обійти санкції.

Про це йдеться у спільній заяві ЄС та США після наради Енергетичної ради.

В межах зустрічі у Брюсселі представники ЄС та США обговорили наслідки вторгнення Росії в Україну для енергетичних ринків.

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— Обидві сторони підтвердили свою рішучу налаштованість безпосередньо протистояти, застосовуючи адекватні заходи, будь-яким спробам подальшої дестабілізації глобальної енергетичної ситуації та обходу санкцій, – йдеться у спільній заяві.

Зазначається, що розв’язана Росією війна спровокувала глобальну кризу продовольчої та енергетичної безпеки з різким зростанням цін, нестабільністю ринку та непропорційним впливом на країни, що розвиваються, і вразливі групи населення.

— Дії Росії, включно з масованими атаками на об’єкти критичної інфраструктури, створили безпрецедентне навантаження на безпеку та функціонування енергетичних систем України, зокрема ЗАЕС, залишивши мільйони людей без електрики, опалення та води, а також підірвавши ядерну безпеку та захищеність, – йдеться у заяві.

Рада підтвердила, що майбутнє України та Молдови та їхніх громадян – в Євросоюзі, і продовжуватиме підтримувати подальшу інтеграцію України та Молдови з ЄС.

ЄС та США мають намір продовжувати надавати енергетичну допомогу Україні через форуми підтримки, створені у 2022 році, включаючи координаційний форум G7+ та Міжнародну консультативну енергетичну раду для України.

Рада засудила дії Росії на Запорізькій АЕС та наголосила на своїй повній підтримці роботи Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) щодо застосування гарантій для надання допомоги Україні в її зусиллях з управління ядерною безпекою на своїх ядерних об’єктах, включаючи її зусилля, що вживаються дотепер для встановлення на ЗАЕС зони ядерної безпеки та захисту.

ЄС та США закликали Росію вивести свій персонал та військову техніку із Запорізької АЕС та повернути її повний контроль законному власнику, Україні.

Рада також має намір активізувати співпрацю для зниження залежності від Росії щодо ядерних матеріалів та послуг паливного циклу та підтримує поточні зусилля задіяних країн-членів ЄС щодо диверсифікації постачання ядерного палива, залежно від обставин.