Мог сбежать из Украины: в розыск объявили попа УПЦ МП, который избил военного в Хмельницком

Апрель, 08 в 20:08

Священнослужителя УПЦ МП Игоря Слободяна, который в храме в Хмельницком избил военного, объявили в розыск.

Об этом сообщается на сайте Министерства внутренних дел Украины.

В розыск подал Хмельницкий отдел полиции ГУНП в Хмельницкой области. Его разыскивают по ч. 1. ст. 123 УК Украины — умышленное легкое телесное повреждение.

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Этот пункт статьи предусматривает штраф от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан, или общественные работы на срок от 150 до 240 часов, или исправительные работы на срок до одного года, или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до двух лет.

Ранее депутат Хмельницкого городского совета Александр Василишин сообщал в комментарии телеканалу Прямой, что священнослужитель сбежал из Хмельницкого. Депутат предположил, что он мог покинуть страну.

Что предшествовало?

2 апреля 2023 года в одном из храмов Хмельницкого священнослужители УПЦ МП избили украинского военного. Позже стало известно, что попы избили Артура Ананьева, который с начала полномасштабной войны добровольцем ушел на фронт в составе 19 отдельного стрелкового батальона, на войне получил контузию и черепно-мозговую травму.

На опубликованном в социальных сетях видео видно, как священник (Игорь Слободян) толкает и бьет ногой мужчину в военной форме, после чего вместе с другими мужчинами выводит его из здания.

В полиции рассказали, что во время богослужения 26-летний военный начал конфликт со священником, а свидетели вызвали полицию. Во время драки военный выкрикнул:

— Сколько людей еще должно погибнуть, чтобы вы перестали ходить в Московский патриархат?

Полицейские задержали пострадавшего военнослужащего по ст. 173 КУоАП (мелкое хулиганство). Впоследствии было открыто уголовное производство о хулиганстве за избиение военного.

В тот же день стало известно, что прихожане проголосовали за переход Свято-Покровского кафедрального собора в ПЦУ.

4 апреля Хмельницкий областной совет принял решение о запрете деятельности УПЦ МП на территории области. Решение приняли единогласно.