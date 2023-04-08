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Факты / Происшествия

Войска РФ во второй раз за день ударили по Орехову Запорожской области — ОВА

Юля Захарченко, редактор ленты
Оріхів Запорізька область

Российские войска во второй раз за день обстреляли город Орехов Пологовского района. Не утихают удары и по другой территории Запорожской области.

Об этом сообщает глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко. По его словам, как по расписанию российские войска уже второй раз за день бьют по Орехову.

— Враг решил разбить то, что не удалось разбить за год обстрелов мирного города. Несокрушимые люди продолжают жить рядом с опасностью, но еще раз подчеркиваю, что мирным жителям лучше находиться дальше, чем бьет российский снаряд, — отметил глава ОВА.

Утром 8 апреля в Запорожской ОВА сообщили об ударах РФ по гражданскому сектору в Орехове и Гуляйполе. Известно об одном раненом 57-летнем мужчине, которого доставили в медицинское учреждение.

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Фото: Запорожская ОВА

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