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Факти / Надзвичайні події

Війська РФ вдруге за день вдарили по Оріхову Запорізької області – ОВА

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Оріхів Запорізька область

Російські війська вдруге за день обстріляли місто Оріхів Пологівського району. Не вщухають удари й по іншій території Запорізької області.

Про це повідомляє очільник Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко. За його словами, наче за розкладом російські війська вже вдруге за день б’ють по Оріхову.

– Ворог вирішив розтрощити те, що не вдалося розбити за рік обстрілів мирного міста. Незламні люди продовжують жити поруч з небезпекою, але вкотре наголошую, що мирним мешканцям найкраще перебувати далі, ніж б’є російський снаряд, – зазначив очільник ОВА.

Вранці 8 квітня у Запорізькій ОВА повідомили про удари РФ по цивільному сектору в Оріхові та Гуляйполі. Відомо про одного пораненого 57-річного чоловіка, якого доставили до медичного закладу.

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Фото: Запорізька ОВА

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