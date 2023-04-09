Пришел в гости и изнасиловал падчерицу друга: на Полтавщине мужчину подозревают в преступлении

Апрель, 09 в 18:29

В городе Глобино Полтавской области поступило сообщение от жителя одного из сел о совершении действий сексуального характера в отношении его малолетней падчерицы.

Полицейские установили личность правонарушителя. Им оказался местный житель 1994 года рождения, находившийся в гостях, где проживает потерпевшая 2009 года рождения.

Мужчина был задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Ему сообщено о подозрении в совершении преступления и решается вопрос об избрании меры пресечения – содержании под стражей.

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— По данному факту следственным подразделением полиции, под процессуальным руководством ювенальных прокуроров Глобинской окружной прокуратуры, начато досудебное расследование по части 4 статьи 152 (совершение действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет, независимо от его добровольного согласия) Уголовного кодекса Украины, — говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает от 10 до 15 лет лишения свободы.

Продолжаются следственные действия.