У Харківській збили щонайменше два дрони під час повітряної тривоги
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Фото: Держприкордонслужба
У Харківській області українські захисники збили щонайменше два ударні дрони-камікадзе Shahed, якими РФ намагається завдавати ударів на території України.
Про це повідомив воєнний кореспондент Андрій Цаплієнко.
– Щойно біля Харкова збито два Shahed, – йдеться у повідомленні.
Українські моніторингові пабліки фіксують рух безпілотників у напрямку Павлограда та на Харківщині.
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Варто зазначити, що наразі оголошено сигнал повітряної тривоги у Луганській, Харківській областях і тимчасово окупованому Криму.