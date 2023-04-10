Квітень, 09 в 22:34

У Харківській області українські захисники збили щонайменше два ударні дрони-камікадзе Shahed, якими РФ намагається завдавати ударів на території України.

Про це повідомив воєнний кореспондент Андрій Цаплієнко.

– Щойно біля Харкова збито два Shahed, – йдеться у повідомленні.

Українські моніторингові пабліки фіксують рух безпілотників у напрямку Павлограда та на Харківщині.

Зараз дивляться

Варто зазначити, що наразі оголошено сигнал повітряної тривоги у Луганській, Харківській областях і тимчасово окупованому Криму.