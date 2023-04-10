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Факты / Происшествия

В направлении Запорожья зафиксирован пролет Shahed: украинцев призывают реагировать на воздушную тревогу

Юля Захарченко, редактор ленты
іранські Shahed
Фото: Depositphotos

Над Мариупольским районом со стороны Азовского моря в направлении Запорожья зафиксирован пролет ударного дрона-камикадзе Shahed без глушителя.

Украинцев призывают реагировать на воздушную тревогу в областях, где она будет объявлена в ближайшее время. Об этом заявил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

— Летит громко и однозначно. Не пренебрегайте сообщениями о воздушной тревоге, — призвал он.

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