В направлении Запорожья зафиксирован пролет Shahed: украинцев призывают реагировать на воздушную тревогу
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Над Мариупольским районом со стороны Азовского моря в направлении Запорожья зафиксирован пролет ударного дрона-камикадзе Shahed без глушителя.
Украинцев призывают реагировать на воздушную тревогу в областях, где она будет объявлена в ближайшее время. Об этом заявил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
— Летит громко и однозначно. Не пренебрегайте сообщениями о воздушной тревоге, — призвал он.
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