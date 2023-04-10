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Факты / Происшествия

Взрыв и пожар в Киевской области — что известно

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Требует проверки
Взрыв и пожар в Киевской области — что известно
Фото: Нацполиция

В Киевской области раздался взрыв и вспыхнул масштабный пожар.

Позже в полиции Киевщины сообщили, что пожар произошел в Обуховском районе.

– В полицию поступило сообщение о возгорании жилого дома в селе Гвоздов. Полицейские выясняют обстоятельства возгорания. На месте работают полицейские Киевской области и ГСЧС. Детали впоследствии, – написали в Telegram.

Что стало причиной возгорания не известно. Есть ли пострадавшие тоже неизвестно.

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Напомним, что 7 апреля в Сумах произошел пожар в частном жилом доме, где наедине осталось четверо малолетних детей. Во время пожара девочка 2012 года рождения спасла свою сестру и братиков.

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