Выносила детей на руках: в Сумах во время пожара девочка спасла своих братьев и сестру

Апрель, 08 в 9:32

7 апреля в Сумах во время пожара девочка 2012 года рождения спасла троих детей.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

По предварительной информации, в частном жилом доме по ул. Пантелеймона Кулиша одни остались четверо малолетних детей. Когда большинство детей еще спали, 5-летний мальчик сообщил самой старшей сестренке, что в их доме произошел пожар.

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Девочка Никита не растерялась и попыталась самостоятельно потушить пожар, но это ей не удалось. Однако она не сдалась и начала спасать своих братиков и сестричку. Никита рассказывает, что двоих детей 1 года и 4 лет из горящего дома она выносила на руках, 5-летний братик самостоятельно выбежал на улицу.

На крики детей сбежались неравнодушные соседи, которые забрали напуганных малышей к себе домой, согрели и вызвали экстренные службы.

— Уже через 5 минут после сообщения на место происшествия прибыли спасатели и приступили к тушению. В доме горела мебель, бытовая техника, а огонь перекинулся на крышу и перекрытие. Пламя быстро распространялось по горючим конструкциям, однако сотрудникам ГСЧС удалось ликвидировать данный пожар и не разрешить пламени охватить весь дом. Спасатели еще раз призывают взрослых быть ответственными, ценить жизнь своих детей и не оставлять их без присмотра! – говорится в сообщении.

Фото: скрин с видео