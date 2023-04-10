Квітень, 09 в 23:11

У Київській області пролунав вибух і спалахнула масштабна пожежа.

Про це писали місцеві пабліки. Пізніше у поліції Київщини повідомили, що пожежа сталася в Обухівському районі.

– До поліції надійшло повідомлення про займання житлового будинку у селі Гвоздів. Поліцейські зʼясовують обставини загорання. На місці працюють поліцейські Київщини та ДСНС. Деталі згодом, – написали у Telegram.

Що саме стало причиною займання не відомо. Чи постраждалі теж невідомо.

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Нагадаємо, що 7 квітня у Сумах сталася пожежа у приватному житловому будинку, де на одинці залишилось четверо малолітніх дітей. Під час пожежі дівчинка 2012 року народження врятувала трьох дітей.