Вибух та пожежа на Київщині – що відомо
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Фото: Нацполіція
У Київській області пролунав вибух і спалахнула масштабна пожежа.
Про це писали місцеві пабліки. Пізніше у поліції Київщини повідомили, що пожежа сталася в Обухівському районі.
– До поліції надійшло повідомлення про займання житлового будинку у селі Гвоздів. Поліцейські зʼясовують обставини загорання. На місці працюють поліцейські Київщини та ДСНС. Деталі згодом, – написали у Telegram.
Що саме стало причиною займання не відомо. Чи постраждалі теж невідомо.
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Нагадаємо, що 7 квітня у Сумах сталася пожежа у приватному житловому будинку, де на одинці залишилось четверо малолітніх дітей. Під час пожежі дівчинка 2012 року народження врятувала трьох дітей.