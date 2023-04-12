Видео с казнью украинского военнопленного должен видеть мир, потому что это видео России, какой она является.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в видеообращении 12 апреля после появления в сети кадров, как российские оккупанты отсекают голову еще живому военному.

– Есть то, что никому на свете невозможно игнорировать – как легко эти звери убивают. Мы ничего не собираемся забывать и прощать убийцам. Законная ответственность будет за все. Нужен проигрыш террору, – отмечает глава государства.

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