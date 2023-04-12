Татьяна Забожко, редактор ленты
Мы ничего не собираемся прощать убийцам – реакция Зеленского на казнь военного
Видео с казнью украинского военнопленного должен видеть мир, потому что это видео России, какой она является.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский в видеообращении 12 апреля после появления в сети кадров, как российские оккупанты отсекают голову еще живому военному.
– Есть то, что никому на свете невозможно игнорировать – как легко эти звери убивают. Мы ничего не собираемся забывать и прощать убийцам.
Законная ответственность будет за все. Нужен проигрыш террору, – отмечает глава государства.
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