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Україна
Татьяна Забожко, редактор ленты

Мы ничего не собираемся прощать убийцам – реакция Зеленского на казнь военного

Володимир Зеленський

Видео с казнью украинского военнопленного должен видеть мир, потому что это видео России, какой она является.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в видеообращении 12 апреля после появления в сети кадров, как российские оккупанты отсекают голову еще живому военному.

– Есть то, что никому на свете невозможно игнорировать – как легко эти звери убивают. Мы ничего не собираемся забывать и прощать убийцам.

Законная ответственность будет за все. Нужен проигрыш террору, – отмечает глава государства.

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Російський окупант

Война в Украине, Владимир Зеленский, Президент України, Російська агресія, РФ
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