Войска РФ обстреляли Кураховку и Дружковку: в ОВА показали последствия

Российские войска обстреляли Кураховку из Ураганов кассетными боеприпасами, в результате чего ранен один человек. Накануне враг нанес ракетный удар по Дружковке, повредив дом.

Об этом сообщает Донецкая областная военная администрация. По данным ОВА, на этом направлении в течение ночи продолжались обстрелы Марьинки, Красногоровки и Максимильяновки.

Курахово дважды попало под артобстрел. На утро оккупационные войска дважды обстреляли Очеретино — поврежден магазин.

На Горловском направлении известно о двух раненых жителях Бахмута. В Донецкой ОВА сообщили, что враг уже полностью уничтожил город — за вчера к разрушениям добавились детсад и админздание.

Еще два человека ранены и два частных дома повреждены в Торецке. Константиновка подверглась обстрелу и ракетному удару — повреждено офисное помещение. В Соледарской общине под обстрелами находится Орехово-Васильевка, Федоровка и Раздоловка.

На Лисичанском направлении зафиксированы единичные обстрелы Звановки и Переездного, однако там обошлось без пострадавших. Всего за сутки количество жертв в Донецкой области в результате обстрелов увеличилось на одного погибшего и восьмерых раненых.

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