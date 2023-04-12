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Юля Захарченко, редакторка стрічки

Війська РФ обстріляли Курахівку та Дружківку: в ОВА показали наслідки

Війська РФ обстріляли Курахівку та Дружківку: в ОВА показали наслідки

Російські війська обстріляли Курахівку з Ураганів касетними боєприпасами, внаслідок чого поранено одну людину. Напередодні ворог завдав ракетного удару по Дружківці, пошкодивши будинок.

Про це повідомляє Донецька обласна військова адміністрація. За даними ОВА, на цьому напрямку протягом ночі тривали обстріли Мар’їнки, Красногорівки та Максимільянівки.

Війська РФ обстріляли Курахівку та Дружківку: в ОВА показали наслідки

Фото: Донецька ОВА

Курахове двічі потрапило під артобстріл. На ранок окупаційні війська двічі обстріляли Очеретине – пошкоджено крамницю.

На Горлівському напрямку відомо про двох поранених жителів Бахмута. У Донецькій ОВА повідомили, що ворог уже вщент знищив місто – за вчора до руйнувань додалися дитсадок та адмінбудівля.

Війська РФ обстріляли Курахівку та Дружківку: в ОВА показали наслідки

Фото: Донецька ОВА

Ще дві людини поранено і два приватні будинки пошкоджено у Торецьку. Костянтинівка зазнала обстрілу та ракетного удару – пошкоджено офісне приміщення. У Соледарській громаді під обстрілами перебуває Оріхово-Василівка, Федорівка і Роздолівка.

На Лисичанському напрямку зафіксовано поодинокі обстріли Званівки та Переїзного, проте там обійшлося без постраждалих. Загалом за добу кількість жертв у Донецькій області внаслідок обстрілів збільшилася на одного загиблого і вісьмох поранених.

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Бахмут, Війна в Україні, Війна на Донбасі, Донецька область, Україна-Росія
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