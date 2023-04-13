Татьяна Забожко, редактор ленты
Не смогли реанимировать пассажира: в Киеве электропоезда по меньшей мере на час меняют движение
В Киеве все электропоезда в течение минимум ближайшего часа будут следовать через центральный вокзал в объезд северной платформы.
Об изменениях в движении сообщили в Telegram-канале Kyiv City Express.
– Пришлось реанимировать одного из пассажиров электрички. К сожалению, безуспешно… – объясняют в Kyiv City Express.
Электропоезда будут следовать в объезд, потому что следственные действия будут продолжаться еще некоторое время.
Остальные поезда продолжают движение.
Возможны задержки до шести минут.
Источник: Kyiv City Express
Фото: Kyiv City Express
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Украинская молитва в лавре: как Епифаний провел литургию в Вербное воскресенье
Заявление Путина о размещении ядерного оружия в Беларуси: реакция мира и какая угроза для Украины
Тренируются уничтожать врага! Как выглядит подготовка нового подразделения полиции “Лють”
Почему некоторые города без горячей воды после отмены регулируемой цены на газ