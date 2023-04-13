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Татьяна Забожко, редактор ленты

Не смогли реанимировать пассажира: в Киеве электропоезда по меньшей мере на час меняют движение

Колії

В Киеве все электропоезда в течение минимум ближайшего часа будут следовать через центральный вокзал в объезд северной платформы.

Об изменениях в движении сообщили в Telegram-канале Kyiv City Express.

– Пришлось реанимировать одного из пассажиров электрички. К сожалению, безуспешно… – объясняют в Kyiv City Express.

Электропоезда будут следовать в объезд, потому что следственные действия будут продолжаться еще некоторое время.

Остальные поезда продолжают движение.

Возможны задержки до шести минут.

Источник: Kyiv City Express

Фото: Kyiv City Express

Электричка, Київ, Надзвичайні новини, Происшествия
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