Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Не змогли реанімувати пасажира: у Києві електропоїзди щонайменше на годину змінюють рух
У Києві всі електропоїзди протягом щонайменше найближчої години прямуватимуть через центральний вокзал в об’їзд північної платформи.
Про зміни в русі повідомили в Telegram-каналі Kyiv City Express.
– Довелося реанімувати одного з пасажирів електрички. На жаль, безуспішно… – пояснюють у Kyiv City Express.
Електропоїзди прямуватимуть в об’їзд, тому що слідчі дії триватимуть ще певний час.
Решта поїздів продовжують рух.
Можливі затримки до шести хвилин.
Джерело: Kyiv City Express
Фото: Kyiv City Express
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