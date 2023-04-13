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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Не змогли реанімувати пасажира: у Києві електропоїзди щонайменше на годину змінюють рух

Колії

У Києві всі електропоїзди протягом щонайменше найближчої години прямуватимуть через центральний вокзал в об’їзд північної платформи.

Про зміни в русі повідомили в Telegram-каналі Kyiv City Express.

– Довелося реанімувати одного з пасажирів електрички. На жаль, безуспішно… – пояснюють у Kyiv City Express.

Електропоїзди прямуватимуть в об’їзд, тому що слідчі дії триватимуть ще певний час.

Решта поїздів продовжують рух.

Можливі затримки до шести хвилин.

Джерело: Kyiv City Express

Фото: Kyiv City Express

Електричка, Київ, Надзвичайні новини, Надзвичайні події
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