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Валентина Летяк, редактор ленты

Славянск снова подвергся ракетному удару: повреждено много домов, но без жертв

Обстріли Слов’янська 18 квітня

Ночью 18 апреля российские оккупанты в течение двух часов обстреливали Славянск Донецкой области ракетами С-300, а также атаковали город дронами-камикадзе типа Шахед. К счастью, на этот раз обошлось без жертв.

Об этом сообщил начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях.

По его словам, ракеты повредили пять многоэтажек, семь частных домов, а также охранный объект, медицинское учреждение, развлекательный центр, бизнес-центр и автомобили на улице Учительской и бульваре Пушкина.

Несколько дней назад, 14 апреля, российские войска нанесли массированный ракетный удар по Славянску, выпустив восемь ракет из ЗРК С-300.

Погибли 15 мирных жителей, среди них — двухлетний ребенок, еще 24 человека ранены.

Самым масштабным разрушениям подверглась пятиэтажка по переулку Парковому — спасательные работы по разбору завалов и поиску людей продолжались несколько дней.

Фото: Слов’янська МВА

Война в Украине, Донецкая область, Ракетные удары России, Російська агресія, Слов'янськ
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Ольга Чайко
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