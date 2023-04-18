Ночью 18 апреля российские оккупанты в течение двух часов обстреливали Славянск Донецкой области ракетами С-300, а также атаковали город дронами-камикадзе типа Шахед. К счастью, на этот раз обошлось без жертв.

Об этом сообщил начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях.

По его словам, ракеты повредили пять многоэтажек, семь частных домов, а также охранный объект, медицинское учреждение, развлекательный центр, бизнес-центр и автомобили на улице Учительской и бульваре Пушкина.

Несколько дней назад, 14 апреля, российские войска нанесли массированный ракетный удар по Славянску, выпустив восемь ракет из ЗРК С-300.

Погибли 15 мирных жителей, среди них — двухлетний ребенок, еще 24 человека ранены.

Самым масштабным разрушениям подверглась пятиэтажка по переулку Парковому — спасательные работы по разбору завалов и поиску людей продолжались несколько дней.

Фото: Слов’янська МВА

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.