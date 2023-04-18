Славянск снова подвергся ракетному удару: повреждено много домов, но без жертв
Ночью 18 апреля российские оккупанты в течение двух часов обстреливали Славянск Донецкой области ракетами С-300, а также атаковали город дронами-камикадзе типа Шахед. К счастью, на этот раз обошлось без жертв.
Об этом сообщил начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях.
По его словам, ракеты повредили пять многоэтажек, семь частных домов, а также охранный объект, медицинское учреждение, развлекательный центр, бизнес-центр и автомобили на улице Учительской и бульваре Пушкина.
Несколько дней назад, 14 апреля, российские войска нанесли массированный ракетный удар по Славянску, выпустив восемь ракет из ЗРК С-300.
Погибли 15 мирных жителей, среди них — двухлетний ребенок, еще 24 человека ранены.
Самым масштабным разрушениям подверглась пятиэтажка по переулку Парковому — спасательные работы по разбору завалов и поиску людей продолжались несколько дней.
Фото: Слов’янська МВА
Россия депортировала из Украины более 19 тысяч детей. Таковы данные сайта “Дети войны”. Наибольший акцент захватчики делают на детей – сиротах из оккупированных территорий. Во-первых, родные их не будут искать, во-вторых, детей рассматривают как своеобразное оружие против Украины. Эту теорию подтверждает Владимир Сагайдак. Он – директор Центра социально-психологической реабилитации детей. Шесть месяцев в течение оккупации он прятал от россиян 52 ребенка и делал все, чтобы их насильственно не депортировали.Ольга Чайко