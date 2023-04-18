Слов’янськ знову зазнав ракетного удару: пошкоджено багато будинків, але без жертв
Вночі 18 квітня російські окупанти упродовж двох годин обстрілювали Слов’янськ Донецької області ракетами С-300, а також атакували місто дронами-камікадзе типу Шахед. На щастя, цього разу обійшлося без жертв.
Про це повідомив начальник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях.
За його словами, ракети пошкодили п’ять багатоповерхівок, сім приватних будинків, а також охоронний об’єкт, медичний заклад, розважальний центр, бізнес-центр та автівки на вулиці Вчительській та бульварі Пушкіна.
Кілька днів тому, 14 квітня, російські війська завдали масованого ракетного удару по Слов’янську, випустивши вісім ракет із ЗРК С-300.
Загинули 15 мирних жителів, серед них – дворічна дитина, ще 24 особи поранено.
Наймасштабніших руйнувань зазнала п’ятиповерхівка по провулку Парковому – рятувальні роботи з розбору завалів та пошуку людей тривали кілька днів.
Фото: Слов’янська МВА
Росія депортувала з України понад 19 тисяч дітей. Такі дані сайту “Діти війни”. Найбільший акцент загарбники роблять на дітей – сиріт з окупованих територій. По-перше, рідні їх не шукатимуть, по-друге, дітей розглядають як своєрідну зброю проти України. Цю теорію підтверджує Володимир Сагайдак. Він – директор соціально-реабілітаційного центру для дітей. Шість місяців упродовж окупації він переховував від росіян 52 дитини і робив усе, аби їх насильно не депортували.Ольга Чайко