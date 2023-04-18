Вночі 18 квітня російські окупанти упродовж двох годин обстрілювали Слов’янськ Донецької області ракетами С-300, а також атакували місто дронами-камікадзе типу Шахед. На щастя, цього разу обійшлося без жертв.

Про це повідомив начальник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях.

За його словами, ракети пошкодили п’ять багатоповерхівок, сім приватних будинків, а також охоронний об’єкт, медичний заклад, розважальний центр, бізнес-центр та автівки на вулиці Вчительській та бульварі Пушкіна.

Кілька днів тому, 14 квітня, російські війська завдали масованого ракетного удару по Слов’янську, випустивши вісім ракет із ЗРК С-300.

Загинули 15 мирних жителів, серед них – дворічна дитина, ще 24 особи поранено.

Наймасштабніших руйнувань зазнала п’ятиповерхівка по провулку Парковому – рятувальні роботи з розбору завалів та пошуку людей тривали кілька днів.

Фото: Слов’янська МВА

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