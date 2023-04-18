Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Зеленский и Дуда в Варшаве передали послание Кремлю: никогда больше вам не удастся нас поссорить
Курс доллара отпустят: что известно и когда это может произойти
Была на 17-й неделе беременности: мужчина столкнул свою жену со скалы
Отрезали голову еще живому: в соцсетях распространили видео казни украинского военнопленного
Психологический слом произошел. Z-сообщество начинает осознавать – России не выиграть эту войну
Происшествия
Юля Захарченко, редактор ленты

Сбитие самолета МАУ в 2020 году: Международная группа считает судебные процессы Ирана фиктивными

Сбитие самолета МАУ в 2020 году: Международная группа считает судебные процессы Ирана фиктивными
Фото: Getty Images

Международная группа по координации помощи жертвам рейса PS752 считает, что суд Ирана в деле о сбитии украинского самолета МАУ не был беспристрастным и прозрачным. Представители группы заявили, что приложат все усилия для обеспечения справедливости.

Об этом говорится в заявлении группы, обнародованном на официальном сайте Министерства иностранных дел Украины.

— Фиктивные судебные процессы, которые состоялись в Тегеране, не должны отвлекать внимание мира от невыполнения Ираном международных обязательств и избежания ответственности за свои действия. Судебные процессы и приговоры на этой неделе не принесли правды или справедливости семьям жертв, — отмечают участники группы.

Представители Международной группы отмечают, что семьи 176 невинных жертв все еще ждут справедливости, поэтому приложат все необходимые усилия, пока справедливость не будет обеспечена.

В апреле суд в Иране вынес приговоры 10 военнослужащим из-за катастрофы украинского пассажирского самолета над Тегераном в 2020 году. Тогда на борту находились граждане Ирана, Канады, Украины, Швеции, Афганистана и Великобритании.

Читайте также
Катастрофа самолета МАУ: страны, чьи граждане погибли, требуют согласия Ирана на арбитраж
Катастрофа літака МАУ

Источник: МИД
Иран, Авиакатастрофа Boeing 737 МАУ в Иране, Літаки, МЗС України, Суд
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Отклонил апелляцию и залог: суд Москвы оставил под арестом репортера WSJ Гершковича
Еван Гершкович
МИД пригласил президента Бразилии в Украину познакомиться с российской агрессией
Інасіо Лула да Сілва
МИД Украины отреагировало на беспорядки в Судане и призвало к взвешенности
Сбитие самолета МАУ в 2020 году: Международная группа считает судебные процессы Ирана фиктивными
Одного из организаторов пьяных вечеринок в Киеве взяли под стражу и увеличили залог
Сбитие самолета МАУ в 2020 году: Международная группа считает судебные процессы Ирана фиктивными
В России к 25 годам тюрьмы приговорили оппозиционера Кара-Мурзу
Кара-Мурзу
Видео
Три снаряда в цель: как бойцы на Бахмутском направлении уничтожают врагов

Беспощадно уничтожать врага на Бахмутском направлении украинским защитникам помогает западное вооружение. Британские пушки L-119 поступили к нам еще в конце лета. Армейцам пришлось проходить за границей специальное обучение, чтобы овладеть техникой. И уже около полугода с помощью этих гаубиц воины 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады отбивают вражеские штурмы на самом горячем направлении Восточного фронта.

Константин Мельников
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 00:00 (18.04.2023)
випуск
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 23:30 (17.04.2023)
випуск
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 22:30 (17.04.2023)
випуск
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 22:00 (17.04.2023)
випуск
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь