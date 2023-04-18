Сбитие самолета МАУ в 2020 году: Международная группа считает судебные процессы Ирана фиктивными

Международная группа по координации помощи жертвам рейса PS752 считает, что суд Ирана в деле о сбитии украинского самолета МАУ не был беспристрастным и прозрачным. Представители группы заявили, что приложат все усилия для обеспечения справедливости.

Об этом говорится в заявлении группы, обнародованном на официальном сайте Министерства иностранных дел Украины.

— Фиктивные судебные процессы, которые состоялись в Тегеране, не должны отвлекать внимание мира от невыполнения Ираном международных обязательств и избежания ответственности за свои действия. Судебные процессы и приговоры на этой неделе не принесли правды или справедливости семьям жертв, — отмечают участники группы.

Представители Международной группы отмечают, что семьи 176 невинных жертв все еще ждут справедливости, поэтому приложат все необходимые усилия, пока справедливость не будет обеспечена.

В апреле суд в Иране вынес приговоры 10 военнослужащим из-за катастрофы украинского пассажирского самолета над Тегераном в 2020 году. Тогда на борту находились граждане Ирана, Канады, Украины, Швеции, Афганистана и Великобритании.

Источник : МИД

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.