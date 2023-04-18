Збиття літака МАУ в 2020 році: Міжнародна група вважає судові процеси Ірану фіктивними
Міжнародна група з координації допомоги жертвам рейсу PS752 вважає, що суд Ірану в справі про збиття українського літака МАУ не був неупередженим та прозорим. Представники групи заявили, що докладуть всіх зусиль для забезпечення справедливості.
Про це йдеться у заяві групи, оприлюдненій на офіційному сайті Міністерства закордонних справ України.
– Фіктивні судові процеси, які відбулися в Тегерані, не повинні відвертати увагу світу від невиконання Іраном міжнародних зобов’язань та уникнення відповідальності за свої дії. Судові процеси та вироки цього тижня не принесли правди чи справедливості сім’ям жертв, – зазначають учасники групи.
Представники Міжнародної групи зазначають, що родини 176 невинних жертв все ще чекають на справедливість, тому докладуть всіх необхідних зусиль, поки справедливість не буде забезпечена.
У квітні суд в Ірані виніс вироки 10 військовослужбовцям через катастрофу українського пасажирського літака над Тегераном у 2020 році. Тоді на борту перебували громадяни Ірану, Канади, України, Швеції, Афганістану та Великої Британії.
Нещадно нищити ворога на Бахмутському напрямку українським захисникам допомагає західне озброєння. Британські гармати L-119 надійшли до нас ще наприкінці літа. Армійцям довелось проходити за кордоном спеціальне навчання, аби опанувати техніку. І вже близько півроку за допомогою цих гаубиць воїни 80 окремої десантно-штурмової бригади відбивають ворожі штурми на найгарячішому напрямку Східного фронту.Костянтин Мельников