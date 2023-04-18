Збиття літака МАУ в 2020 році: Міжнародна група вважає судові процеси Ірану фіктивними

Міжнародна група з координації допомоги жертвам рейсу PS752 вважає, що суд Ірану в справі про збиття українського літака МАУ не був неупередженим та прозорим. Представники групи заявили, що докладуть всіх зусиль для забезпечення справедливості.

Про це йдеться у заяві групи, оприлюдненій на офіційному сайті Міністерства закордонних справ України.

– Фіктивні судові процеси, які відбулися в Тегерані, не повинні відвертати увагу світу від невиконання Іраном міжнародних зобов’язань та уникнення відповідальності за свої дії. Судові процеси та вироки цього тижня не принесли правди чи справедливості сім’ям жертв, – зазначають учасники групи.

Представники Міжнародної групи зазначають, що родини 176 невинних жертв все ще чекають на справедливість, тому докладуть всіх необхідних зусиль, поки справедливість не буде забезпечена.

У квітні суд в Ірані виніс вироки 10 військовослужбовцям через катастрофу українського пасажирського літака над Тегераном у 2020 році. Тоді на борту перебували громадяни Ірану, Канади, України, Швеції, Афганістану та Великої Британії.

Джерело : МЗС

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