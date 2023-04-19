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Марта Бондаренко, редактор ленты

В Виннице из окна 6-го этажа выпал маленький ребенок

Вінниця випала дитина
Фото: ГСЧС

Сегодня, 19 апреля, в Виннице во дворе одной из многоэтажек произошла трагедия — из окна шестого этажа выпала маленькая девочка.

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.

Обновлено в 17:19. Как сообщает Суспільне.Вінниця со ссылкой на пресс-секретаря областного департамента здравоохранения Инну Мартоникову, девочка сейчас находится в реанимации, она в сознании, ее состояние стабильное.

Так, в ГСЧС в 15:09 позвонил взволнованный мужчина и сообщил о том, что двое детей 2-х и 3-х лет закрылись в квартире изнутри.

На момент прибытия подразделения спасателей одна из девочек выпала из окна квартиры. Ее за считанные минуты забрала бригада экстренной медицинской помощи.

Второго ребенка, целого и невредимого, сотрудники ГСЧС передали родным.

В Виннице из окна 6-го этажа выпал маленький ребенок
В Виннице из окна 6-го этажа выпал маленький ребенок
В Виннице из окна 6-го этажа выпал маленький ребенок
В Виннице из окна 6-го этажа выпал маленький ребенок
В Виннице из окна 6-го этажа выпал маленький ребенок
В Виннице из окна 6-го этажа выпал маленький ребенок

Чтобы попасть в квартиру, спасателям пришлось взломать замок входной двери.

Причины, которые привели к трагедии, сейчас выясняются правоохранителями.

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Источник: ГСЧС
Вінниця, ДСНС
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