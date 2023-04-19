В Виннице из окна 6-го этажа выпал маленький ребенок
Сегодня, 19 апреля, в Виннице во дворе одной из многоэтажек произошла трагедия — из окна шестого этажа выпала маленькая девочка.
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.
Обновлено в 17:19. Как сообщает Суспільне.Вінниця со ссылкой на пресс-секретаря областного департамента здравоохранения Инну Мартоникову, девочка сейчас находится в реанимации, она в сознании, ее состояние стабильное.
Так, в ГСЧС в 15:09 позвонил взволнованный мужчина и сообщил о том, что двое детей 2-х и 3-х лет закрылись в квартире изнутри.
На момент прибытия подразделения спасателей одна из девочек выпала из окна квартиры. Ее за считанные минуты забрала бригада экстренной медицинской помощи.
Второго ребенка, целого и невредимого, сотрудники ГСЧС передали родным.
Чтобы попасть в квартиру, спасателям пришлось взломать замок входной двери.
Причины, которые привели к трагедии, сейчас выясняются правоохранителями.