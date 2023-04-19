Сьогодні, 19 квітня, у Вінниці у дворі однієї з багатоповерхівок сталася трагедія – з вікна шостого поверху випала маленька дівчинка.

Про це повідомляє пресцентр ДСНС.

Оновлено о 17:19. Як повідомляє Суспільне.Вінниця із посиланням на речницю обласного департаменту охорони здоровʼя Інну Мартонікову, дівчинка зараз перебуває в реанімації, вона у свідомості, її стан стабільний.

Так, до ДСНС о 15:09 зателефонував схвильований чоловік і повідомив про те, що двоє дітей 2-х та 3-х років зачинилися у квартирі зсередини.

На момент прибуття підрозділу рятувальників одна із дівчаток випала з вікна квартири. Її за лічені хвилини забрала бригада екстреної медичної допомоги.

Другу дитину, цілу та неушкоджену, надзвичайники передали рідним.

Щоб потрапити до квартири, рятувальникам довелося зламати замок вхідних дверей.

Причини, що призвели до трагедії, наразі з’ясовуються правоохоронцями.

Джерело : ДСНС

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