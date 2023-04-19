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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

У Вінниці з вікна 6-го поверху випала маленька дитина

Вінниця випала дитина
Фото: ДСНС

Сьогодні, 19 квітня, у Вінниці у дворі однієї з багатоповерхівок сталася трагедія – з вікна шостого поверху випала маленька дівчинка.

Про це повідомляє пресцентр ДСНС.

Оновлено о 17:19. Як повідомляє Суспільне.Вінниця із посиланням на речницю обласного департаменту охорони здоровʼя Інну Мартонікову, дівчинка зараз перебуває в реанімації, вона у свідомості, її стан стабільний.

Так, до ДСНС о 15:09 зателефонував схвильований чоловік і повідомив про те, що двоє дітей 2-х та 3-х років зачинилися у квартирі зсередини.

На момент прибуття підрозділу рятувальників одна із дівчаток випала з вікна квартири. Її за лічені хвилини забрала бригада екстреної медичної допомоги.

Другу дитину, цілу та неушкоджену, надзвичайники передали рідним.

У Вінниці з вікна 6-го поверху випала маленька дитина
У Вінниці з вікна 6-го поверху випала маленька дитина
У Вінниці з вікна 6-го поверху випала маленька дитина
У Вінниці з вікна 6-го поверху випала маленька дитина
У Вінниці з вікна 6-го поверху випала маленька дитина
У Вінниці з вікна 6-го поверху випала маленька дитина

Щоб потрапити до квартири, рятувальникам довелося зламати замок вхідних дверей.

Причини, що призвели до трагедії, наразі з’ясовуються правоохоронцями.

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Джерело: ДСНС
Вінниця, ДСНС
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