Сломали роллеты опечатанного здания: полиция возбудила дело о хулиганстве в лавре

В Киево-Печерской лавре группа неизвестных лиц повредила защитные роллеты и зашла в опечатанное помещение после того, как его осмотрела комиссия Министерства культуры и опечатала.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Киева.

— Сегодня, 19 апреля, после того как представители комиссии от Министерства культуры осмотрели и опечатали один из корпусов Киево-Печерской лавры, группа лиц сломала ролеты, которые закрывали двери, и зашла внутрь помещения, — отметили в полиции.

Правоохранители Печерского управления полиции провели осмотр места происшествия и задокументировали нарушения.

Следователи внесли сведения о событии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 296 УК Украины — хулиганство. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

В полиции добавили, что сейчас продолжаются следственные действия с целью привлечения виновных к ответственности.

19 апреля глава МКИП Александр Ткаченко сообщил, что комиссия Минкульта продолжает фиксировать нарушения, совершенные монахами УПЦ МП в Киево-Печерской лавре.

Эксперты уже осмотрели три памятника, а именно галерею к Ближним пещерам, колокольню на Ближних пещерах, вход в галерею Ближних пещер.

Источник : Нацполиция

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